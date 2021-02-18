Иммунолог предупредил об опасности неправильного употребления аскорбиновой кислоты

Витамины — лекарственные препараты, значит, неразумно все время использовать их в синтетическом формате. Это касается, в том числе и аскорбиновой кислоты. Об этом предупредила иммунолог-аллерголог Надежда Логина, сообщил сайт телеканала «‎Звезда».

Аскорбиновая кислота в виде таблеток и в форме естественных салицилатов иногда вызывает обострение, раздражение слизистой ЖКТ.

Врач посоветовала пациентам с гастритом и язвенной болезнью осторожно относиться к свежевыжатым сокам и фруктам. Она не рекомендует пить их натощак, лучше смешивать с водой. Необходимая доза витаминов для организма останется на том же уровне, но таким образом можно предотвратить развитие гастрита.

Логина призывает к составлению рационального рациона. В него должны входить все свежие овощи и фрукты. Содержание витаминов снижается при неправильной диете. Особенно молодые девушки любят сидеть на «непонятных диетах», отметила иммунолог.

«Они не худеют, а просто лишают организм нужных питательных веществ. Особенно в зимний период не нужно никакое голодание», — отметила врач.

Логина также посоветовала покупать замороженные ягоды, потому что они не обрабатываются консервантами. Особенно это касается пациентов, у которых имеются различные аллергические заболевания, и детей. Можно самим летом заготовить фрукты и ягоды или приобрести уже замороженные.