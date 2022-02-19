Иммунолог предупредил о риске смерти при постковидном синдроме

Риск смерти из-за инфаркта или инсульта повышается у людей, которые переболели ковидом. Это происходит даже в том случае, если у человека раньше не было проблем с сердцем, предупредил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

В беседе с Ura.ru Крючков отметил, что постковид не весь смертельный, но 25-30% случаев составляет «серьезный постковид».

По его мнению, проявления заметные для людей именно с точки зрения жизни, прогнозов по продолжительности жизни, «как минимум треть, а может и больше от всего постковида».

Если эти проявления не лечить, во-первых, страдает качество жизни, а с этим и продуктивность, заметил иммунолог, и, конечно, риски смерти, в том числе.

«Мы видим, что по инсультам, инфарктам там очень резко повышаются такие риски даже у людей, которые раньше не имели проблем», — отметил Крючков.

Уже наблюдались случаи, когда человек умирал от последствий коронавируса, но в статистику смертей по ковиду эти случаи не вошли.

Термин постковидный синдром, или постковид был впервые введен ВОЗ в октябре прошлого года. Признаки этого синдрома очень разнообразны, к ним относятся повышенная утомляемость, слабость, тревожность, выпадение волос и изменение голоса. Доцент кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Роза Ваколюк в интервью «360» рассказала, можно ли предотвратить постковид.