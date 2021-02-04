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    04 февраля 2021, 08:18

    Иммунолог предупредил о проблемах со зрением и слухом после ковида

    Андрей Иванов

    Коронавирус ищет слабые места в организме и наносит удар именно по ним. После болезни возможны глухота и потеря зрения. Об этом ТАСС рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
    Иммунолог предупредил о проблемах со зрением и слухом после ковида

    «Коронавирус очень многопланово повреждает организм, начиная от транспорта кислорода кровью, кончая сосудами и нервами практически во всех органах. Где вирус найдет самое слабое место в организме, там и ударит. <…> Мы уже знаем, что может наступать глухота или слух страдает — появляются ложные звуки», — пояснил Жемчугов.

    Врач добавил, что после ковида может быть потеря чувствительности, обоняния, вкуса, появляются рубцы в легких. Если болезнь поразит сердечно-сосудистую систему, нарушается транспортировка кислорода, появляются проблемы с обменом гемоглобина и содержанием железа в крови. У переболевших это проявляется одышкой и слабостью.

    «Необходимо заниматься реабилитацией, чтобы человек не стал инвалидом», — подытожил Жемчугов.

    Ранее журнал Cureus опубликовал исследование, в котором говорится, что тяжелая форма ковида может привести к поражению долей головного мозга, отвечающих за зрение. Британские медики привели пример, согласно которому у одной пациентки развилась корковая слепота. Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила, что это был единичный случай, поэтому говорить о какой-то закономерности нельзя.