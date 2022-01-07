Иммунолог предсказал рост смертности в России из-за «омикрона»

Россиян ждет повышение уровня смертности в стране из-за распространения штамма коронавируса «омикрон». Об этом заявил гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» и иммунолог Николай Крючков.

По словам медика, летальность от «омикрона» примерно в три раза ниже, чем от «дельты». При этом нельзя говорить, что новый штамм не вызовет повышения уровня смертности. Цифры могут вырасти за счет заразности, способности «омикрона» обходить иммунитет, а также перегрузки системы здравоохранения.

«Так как популяция в России не так [сильно] проиммунизирована, как в Великобритании, и система здравоохранения перегружена, закономерно, что мы увидим более высокие цифры по умершим в день, чем видели на «дельта“-волне. Если смертность и не побьет рекорд, то меньше точно не будет», — сказал Крючков Urа.ru.

Он добавил, что после завершения новогодних каникул сначала будут наблюдаться умеренные темпы роста заболеваемости, а потом произойдет резкий скачок.

Ранее врач-эпидемиолог и депутат Геннадий Онищенко отмечал, что пандемия может закончиться к маю. Это произойдет, если россияне будут соблюдать антиковидные меры и пройдут вакцинацию, напомнила «Газета.ru».