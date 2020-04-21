Иммунолог предположил, что может произойти с коронавирусом в организме человека после победы над болезнью

«Не исключен вариант, что человек переболел и, когда мы берем анализ из носоглотки, то обнаруживаем, что там чисто. При этом вирус мог уйти из носоглотки и остаться в легких или еще в каких-то органах, как это происходит с другими вирусами. Так ли это? На этот вопрос сегодня мы ответить не можем. Ответим мы на него не раньше, чем через полгода-год», — пояснил Прокопенко.

Он добавил, что не все вирусы, которые остаются в теле человека, представляют опасность. Например, есть вирусы, которые живут и дальше, но не вызывают никаких болезней.

На данный момент стоит вопрос о том, станет ли этот коронавирус одним из сожителей человека или же он полностью уходит из организма, а при каждом новом попадании вызывает болезни