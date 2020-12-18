Иммунолог предостерег россиян от опасности постковидного синдрома

Каждый пятый переболевший COVID-19 сталкивается с постковидным синдромом. От него не застрахованы ни пожилые люди с хроническими заболеваниями, ни молодое поколение.

Кандидат медицинских наук и врач-иммунолог Николай Крючков заметил в интервью радио Sputnik, что выздоровление после коронавирусной инфекции не означает конец борьбы с болезнью.

«После выздоровления примерно у 20% людей, в том числе и у молодых, по данным из США, появляются или сохраняются признаки постковидного синдрома», — подчеркнул специалист.

Формы синдром принимает разные и обычно не встречается в тяжелом проявлении. Однако последствиям подвержен значимый процент переболевших. Сохранение определенных нарушений более вероятно у пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Иногда проявления постковидного синдрома нелегко отличить от естественной слабости, которой человек подвержен после любой тяжелой болезни. Другие симптомы определяются как последствия COVID-19 более четко.

«Наиболее часто встречается повышенная слабость, нарушение концентрации внимания, сна и памяти, даже бывают депрессии и выраженные перепады настроения», — пояснил иммунолог.

Крючков добавил, что встречаются нарушения со стороны сердца: либо из-за прямого воздействия вируса, либо из-за нарушения свертываемости крови. Если были тяжело поражены легкие, то возможно сохранение дыхательной недостаточности, появление болей в области груди и живота, нарушения пищеварения. Не исключены общие мышечные и головные боли.

Наличие описанных симптомов долгое время в период реабилитации от COVID-19 может говорить о постковидном синдроме. Страдающий им человек не распространяет инфекцию и не опасен для окружающих. Чтобы возникшие проблемы не стали хроническими, иммунолог посоветовал таким людям не откладывать визит к врачу.