Иммунолог предостерег переболевших COVID-19 от занятий спортом

Иммунитет после перенесенной болезни все еще слаб, в таком состоянии для организма могут быть опасны сильные нагрузки, объяснил специалист.

«Многие после болезни хотят снова почувствовать этот спортивный драйв и, конечно, начинают прикладывать максимум усилий, чтобы показать те же самые результаты, которые у них были до появления инфекции. Это одна из глубочайших ошибок», — сказал Кукин газете.

Иммунолог отметил, что здоровые клетки при болезни расходуют большое количество энергии. Поэтому при физических нагрузках организму может не хватить ее.

Возвращение к интенсивным тренировкам, когда люди прикладывают максимум усилий, чтобы добиться тех же результатов, это одна из главных ошибок, которую допускают переболевшие COVID-19, сообщил врач. Выходить на пик активности нужно постепенно.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее сообщил, что иммунитет к коронавирусу у переболевших COVID-19 сохраняется в течение семи-восьми месяцев. Глава Роспотребнадзора Анна Попова при этом напомнила о важности ношения масок и соблюдения всех мер предосторожности, несмотря на снижение заболеваемости.