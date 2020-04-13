    13 апреля 2020, 19:32

    Иммунолог посоветовала рационально питаться для укрепления иммунитета

    Артур Блянихов

    Иммунолог-аллерголог Надежда Логина предупредила, что нельзя есть в чрезмерных количествах чеснок и лимон, несмотря на то, что они укрепляют иммунитет. Специалиста процитировало РИА ФАН.

    По словам Логиной, научно не доказано влияние лимона и чеснока на укрепление иммунитета.

    «Отсутствие некоторых микроэлементов и витаминов может неблагоприятно влиять на реакции организма, в том числе и на иммунологическую реактивность за счет нарушения обменных процессов», — отметила собеседница информагентства.

    Она посоветовала рационально питаться для укрепления иммунитета. В частности, организм должен получать в достаточном количестве белки и жиры, как растительные, так и животные.