Иммунолог посоветовала рационально питаться для укрепления иммунитета

По словам Логиной, научно не доказано влияние лимона и чеснока на укрепление иммунитета.

«Отсутствие некоторых микроэлементов и витаминов может неблагоприятно влиять на реакции организма, в том числе и на иммунологическую реактивность за счет нарушения обменных процессов», — отметила собеседница информагентства.

Она посоветовала рационально питаться для укрепления иммунитета. В частности, организм должен получать в достаточном количестве белки и жиры, как растительные, так и животные.