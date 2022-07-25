Иммунолог перечислила прививки для взрослых

Не только детям, но и взрослым следует делать прививки — как от сезонных инфекций, так и вакциноуправляемых заболеваний. Аллерголог-иммунолог сети клиник «Атлас» Екатерина Пушкова рассказала «Газета.ru», от каких именно.

«С помощью вакцин мы значительно снижаем частоту этих болезней в популяции и снижаем риски тяжелого течения и развития осложнений у конкретного человека», — объяснила она.

Каждому следует пройти вакцинацию от вируса папилломы человека, так как он провоцирует рак шейки матки у женщин и половых органов у мужчин. Прививка от менингококка защитит от гнойного менингита и менингококкового сепсиса. Тяжелое течение ветряной оспы и опоясывающего герпеса предотвратит вакцинация от герпес-вируса III типа.