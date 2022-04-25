Иммунолог Пащенко предупредила, что сезонная аллергия может перейти в астму

Аллерголог-иммунолог доцент кафедры иммунологии медико-биологического факультета Медуниверситета имени Н. И. Пирогова Ольга Пащенко предупредила россиян об опасности сезонной аллергии. Об этом написала «Парламентская газета».

По словам медика, аллергия может легко перейти в бронхиальную астму. Для того, чтобы она не обернулась серьезным заболеванием, необходимо своевременно получать иммунотерапию.

«Избавиться от аллергии можно с помощью аллерген-специфической иммунотерапии — АСИТ. Эффективность этого метода, по данным разных авторов, — от 80 до 96 процентов. АСИТ — это своеобразная „прививка“ от аллергии. Она позволяет воздействовать на иммунитет, формируя невосприимчивость к введению в организм определенного чужеродного белка. Но сам курс лечения достаточно долгий — до нескольких лет. Чем тяжелее и длительнее аллергия, тем труднее от нее избавиться. Даже с применением современных методов», — заявила медик.

Пащенко также добавила, что антигистаминные препараты последних поколений можно принимать достаточно длительное время, если для этого будет необходимость.