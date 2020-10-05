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    05 октября 2020, 11:05

    Иммунолог оценила эффективность «волшебной» таблетки от стресса

    Полина Петрова

    Иммунолог Ирина Ярцева оценила эффективность «волшебной» таблетки от стресса, который является основой большого числа психических заболеваний, пишет ИА Nation News.
    Иммунолог оценила эффективность «волшебной» таблетки от стресса

    «Сейчас в медицине есть очень высокотехнологичные лекарства на уровне молекул, действия нейронов, генетики. Когда мы изобретаем такой препарат, то он работает недолго, эффект быстро теряется, и мы вынуждены снова искать решение», — отметила специалист.

    Она пояснила, что есть определенные факторы из-за которых организм посылает симптом того или иного недуга. Он «придумывает» разные способы его развития. Так, пока врачи обнаруживают одну цепочку «симптом-болезнь», организм уже может «научиться» ее обходить.

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