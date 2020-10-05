Иммунолог оценила эффективность «волшебной» таблетки от стресса

«Сейчас в медицине есть очень высокотехнологичные лекарства на уровне молекул, действия нейронов, генетики. Когда мы изобретаем такой препарат, то он работает недолго, эффект быстро теряется, и мы вынуждены снова искать решение», — отметила специалист.

Она пояснила, что есть определенные факторы из-за которых организм посылает симптом того или иного недуга. Он «придумывает» разные способы его развития. Так, пока врачи обнаруживают одну цепочку «симптом-болезнь», организм уже может «научиться» ее обходить.