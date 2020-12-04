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    04 декабря 2020, 12:07

    Иммунолог оценил вероятность заразиться коронавирусом внутри семьи

    Алена Макаренко

    Если коронавирусом заразился один из членов семьи, еще не значит, что СОVID-19 заболеют все родные. Такое мнение озвучил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, сообщило радио Sputnik.
    Иммунолог оценил вероятность заразиться коронавирусом внутри семьи

    Симптомы инфекции проявляются не сразу после заражения. Пока их нет, человек не опасен для своих близких. Врач напомнил, что заражение и заболевание — разные понятия.

    При заражении коронавирусом срабатывает иммунная система, симптомы не проявляются. У некоторых иммунитет работает хуже, тогда СОVID-19 дает о себе знать.

    «Из тех, кто заражается, болеет очень небольшая часть, соотношение примерно 1:20 или даже 1:50», — отметил Болибок.

    Шансы заболеть увеличиваются при наличии дополнительного фактора, ослабляющего иммунитет. Например, при переохлаждении, сильном стрессе или злоупотреблении алкоголем.

    Даже если семья живет в одном доме с заболевшим, это не значит, что инфекцию в итоге подхватят все. Чтобы избежать инфицирования, нужно соблюдать меры предосторожности. Заболевший должен сидеть в отдельной комнате, выходить на обед или ужин уже после всех, есть из своей посуды, носить маску и мыть руки. Кроме того, общественными местами в квартире стоит пользоваться только после дезинфекции, отметило радио «Комсомольская правда».