Иммунолог оценил вероятность заразиться коронавирусом внутри семьи

Симптомы инфекции проявляются не сразу после заражения. Пока их нет, человек не опасен для своих близких. Врач напомнил, что заражение и заболевание — разные понятия.

При заражении коронавирусом срабатывает иммунная система, симптомы не проявляются. У некоторых иммунитет работает хуже, тогда СОVID-19 дает о себе знать.

«Из тех, кто заражается, болеет очень небольшая часть, соотношение примерно 1:20 или даже 1:50», — отметил Болибок.

Шансы заболеть увеличиваются при наличии дополнительного фактора, ослабляющего иммунитет. Например, при переохлаждении, сильном стрессе или злоупотреблении алкоголем.

Даже если семья живет в одном доме с заболевшим, это не значит, что инфекцию в итоге подхватят все. Чтобы избежать инфицирования, нужно соблюдать меры предосторожности. Заболевший должен сидеть в отдельной комнате, выходить на обед или ужин уже после всех, есть из своей посуды, носить маску и мыть руки. Кроме того, общественными местами в квартире стоит пользоваться только после дезинфекции, отметило радио «Комсомольская правда».