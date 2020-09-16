Иммунолог оценил вероятность повторного заражения коронавирусом

Иммунолог Владимир Болибок оценил вероятность повторного заражения коронавирусной инфекцией. По его словам, у того, кто переболел, есть антитела к этому вирусу. Именно поэтому с большой долей вероятности этот человек не заразится коронавирусом вновь.

Вместе с тем есть приблизительно 0,01% риска, что это произойдет. По словам специалиста, в настоящий момент не известно сколько времени сохраняется иммунитет у переболевших. Продлить его помогает постоянный контакт с инфицированными, пишет сайт NEWS.ru.

Так, если человек все время сталкивается с носителями COVID-19, его организм ощущает, что вирус рядом, и находится в тонусе. Болибок добавил, что у людей, которые сделали прививку от коронавируса, иммунитет держится дольше, чем у переболевших.