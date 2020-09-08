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    08 сентября 2020, 14:26

    Иммунолог оценил вероятность новой пандемии после коронавируса

    Полина Петрова

    Иммунолог Анатолий Суслов оценил вероятность новой пандемии после коронавируса, информирует ИА Nation News.
    Иммунолог оценил вероятность новой пандемии после коронавируса

    Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали страны готовится к новой пандемии после COVID-19. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве заявил, что болезни являются частью жизни, поэтому нужно быть всегда готовым к эпидемии.

    Суслов отметил, что вирусная угроза лишь нарастает. Как он считает, к напряжению необходимо привыкнуть.

    «Коронавирус сам по себе склонен к мутации и уже известно несколько вариантов с разной степенью агрессивности. Сейчас так получилось, что путешествия людей по всему миру сократились, а так-то все экзотические вирусы типа Эболы тоже могут двигаться и переноситься достаточно легко», — заметил специалист.

    Он добавил, что на ранних стадиях заражения необходимо использовать противовирусные лекарства широкого спектра действия.

    Новости SMI.FM