Иммунолог оценил вероятность новой пандемии после коронавируса

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали страны готовится к новой пандемии после COVID-19. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве заявил, что болезни являются частью жизни, поэтому нужно быть всегда готовым к эпидемии.

Суслов отметил, что вирусная угроза лишь нарастает. Как он считает, к напряжению необходимо привыкнуть.

«Коронавирус сам по себе склонен к мутации и уже известно несколько вариантов с разной степенью агрессивности. Сейчас так получилось, что путешествия людей по всему миру сократились, а так-то все экзотические вирусы типа Эболы тоже могут двигаться и переноситься достаточно легко», — заметил специалист.

Он добавил, что на ранних стадиях заражения необходимо использовать противовирусные лекарства широкого спектра действия.