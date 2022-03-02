Иммунолог оценил уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России

В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 может быть выше, чем показывают статистические данные. Такое мнение выразил заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова, иммунолог Михаил Костинов.

Он объяснил различие между истинным уровнем коллективного иммунитета и статистическими данными тем, что многие россияне переносят заболевание бессимптомно и не обращаются к врачам.

«Думаю, ту прослойку, которая есть сейчас официально, можно увеличить минимум на десять процентов», — приводит слова иммунолога Sputnik.

При этом Костинов считает, что для предупреждения пандемических процессов, нужна иммунная прослойка 90-95%. До этого, отметил иммунолог, ученые полагали, что достаточно 75% населения с иммунитетом к болезни, чтобы остановить пандемию.

Пока не закончится пандемия, коллективный иммунитет нужно будет поддерживать на высоком уровне, добавил он.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что появившийся после ковида иммунитет не дает гарантии, что человек не заболеет еще раз.

Полную вакцинацию от коронавируса прошли 83 383 452 россиянина. По данным на 25 февраля, коллективный иммунитет достиг 57,8%.