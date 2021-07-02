Иммунолог оценил совет Роспотребнадзора о физнагрузках после вакцинации

Роспотребнадзор порекомендовал ограничить физические нагрузки после вакцинации от коронавируса. Иммунолог, врач-терапевт Ирина Ярцева в разговоре с РИА ФАН прокомментировала этот совет.

Она пояснила, что вакцинация создает нагрузку на иммунную систему, которую не стоит усиливать чрезмерной физической активностью. Врач посоветовала сделать прививку перед выходными, чтобы пару дней после укола можно было провести в спокойной состоянии. Также она отметила, что после процедуры необходимо пить больше жидкости.

«Благодаря этому реакция пройдет менее агрессивно, чем в сочетании с чрезмерной активностью», — подчеркнула Ярцева.