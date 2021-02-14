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    14 февраля 2021, 03:47

    Иммунолог оценил слова Мясникова о новой пандемии

    Кирилл Фролов

    Бояться новой пандемии не стоит, но нужно быть наготове, считает врач-иммунолог Владимир Болибок. Так он прокомментировал слова врача и телеведущего Александра Мясникова о приближении более опасной эпидемии, чем COVID-19.

    Иммунолог оценил слова Мясникова о новой пандемии

    Ранее Мясников назвал нынешнюю ситуацию «тренировочным процессом». Он заявил Ura.ru, что «придет что-то страшнее».

    Возбудителем новой болезни может стать вирус птичьего или свиного гриппа. После мутаций он сможет переходить от животных к человеку и распространяться между людьми.

    Поэтому, считает теледоктор, необходимо как можно скорее разработать универсальную вакцину от гриппа. Иначе «будет плохо».

    Болибок в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что вирусы гриппа изучены гораздо лучше, чем COVID-19, поэтому проблем с вакциной быть не должно.

    Помимо вакцин, считает иммунолог, необходимо иметь резервы для оказания медицинской помощи, а также зарезервировать промышленные мощности для производства лекарств и средств защиты.

    Также он прогнозирует создание центров по изучению вирусных инфекций.