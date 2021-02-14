Иммунолог оценил слова Мясникова о новой пандемии

Бояться новой пандемии не стоит, но нужно быть наготове, считает врач-иммунолог Владимир Болибок. Так он прокомментировал слова врача и телеведущего Александра Мясникова о приближении более опасной эпидемии, чем COVID-19.

Ранее Мясников назвал нынешнюю ситуацию «тренировочным процессом». Он заявил Ura.ru, что «придет что-то страшнее».

Возбудителем новой болезни может стать вирус птичьего или свиного гриппа. После мутаций он сможет переходить от животных к человеку и распространяться между людьми.

Поэтому, считает теледоктор, необходимо как можно скорее разработать универсальную вакцину от гриппа. Иначе «будет плохо».

Болибок в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что вирусы гриппа изучены гораздо лучше, чем COVID-19, поэтому проблем с вакциной быть не должно.

Помимо вакцин, считает иммунолог, необходимо иметь резервы для оказания медицинской помощи, а также зарезервировать промышленные мощности для производства лекарств и средств защиты.

Также он прогнозирует создание центров по изучению вирусных инфекций.