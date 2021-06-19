Иммунолог оценил шансы непривитых умереть от ковида

Вероятность умереть после заражения коронавирусом у непривитого человека составляет 1 к 30. Об этом рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Сейчас у нас заразность штамма SARS-CoV-2 высокая, и, по сравнению с современными ОРВИ, гриппом и так далее, летальность почти в 100 раз выше. <…> Если вы не привиты и заболели COVID-19, то у вас шанс умереть 1 к 30», — рассказал он Ura.ru.

По его словам, шансы умереть от ковида после вакцинации равны нулю. Все дело в том, что вакцина позволяет избежать тяжелого течения заболевания.

«Если по нашим вакцинам говорить и по старым штаммам, то из ста привитых заболеют при контакте с коронавирусом только три человека. И из этих трех привитых заболевших никто не погибнет», — уточнил он.

Врач также обратил внимание, что все созданные в мире вакцины работают против индийского штамма коронавируса, но их эффективность упала с 90 до 70%. Оставшиеся 30% переболеют в легкой либо средней форме, отметил эксперт.

За все время пандемии в стране коронавирусом заразились 5 281 309 человек. В России активно проводится массовая вакцинация. В частности, в Подмосковье темпы вакцинации растут быстро. В регион поступила новая партия препаратов, а прививочные пункты стали работать даже ночью. Область планирует выйти на 50 тысяч вакцин в сутки