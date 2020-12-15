Иммунолог оценил опасность COVID-19 у норок для человека

Американские медики диагностировали СОVID-19 у первого животного, который живет в дикой природе. Речь идет о норке. Результаты теста, сделанного у других особей, обитающих рядом с инфицированной фермой, отрицательные. Костинов убежден, что такие новости ни о чем конкретном не говорят, ведь возможность передачи вируса от зверей к человеку не доказана.

«Живите и радуйтесь. Коронавирусом могут болеть и животные, и люди. Но то, что они могут заражаться друг от друга, нужно еще доказать», — заметил специалист.

Эксперт уверен, что в будущем начнут появляться новые штаммы вируса.