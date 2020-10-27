Иммунолог оценил необходимость введения масочного режима в России

Накануне в Госдуме поддержали инициативу Роспотребнадзора о введении масочного режима по всей стране. Депутат Ярослав Нилов в интервью RT отметил, что повязка для лица защищает и того, кто ее носит, и окружающих.

Суслов согласился с его мнением. Специалист объяснил, почему важно придерживаться таких ограничений. По словам медика, благодаря масочному режиму будет снижен риск передачи инфекции.

«Я думаю, что масочный режим, конечно нужен и все те меры, к которым призывает Роспотребнадзор. Пока вакцина станет доступна и проведут массовую вакцинацию пройдет много времени. Маски помогут предотвратить распространение вируса», — подчеркнул Суслов.

Помимо прочего, он напомнил, что нужно использовать перчатки. Они помогают избежать контакта с вирусом на различных поверхностях. Также для профилактики можно использовать лекарства, которые повышают врожденный иммунитет. В их числе противовирусные препараты.