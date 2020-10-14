Иммунолог оценил идею о бесплатной выдаче лекарств по рецептам

Накануне политик заявил о необходимости обеспечения лекарствами по назначению специалиста всех граждан. Идея предполагает осуществление за счет государственных средств с использованием механизмов обязательного страхования. По мнению Жемчугова, система ОМС в России находится на низком уровне.

«Что касается лекарственного страхования, то у нас эта система очень слабо развита, она касается только льготных категорий, и то там есть трудности определенные. Если эта система расширится и станет доступна всем, то это будет замечательно, потому что большинство людей сейчас лечатся амбулаторно», — поделился мнением Жемчугов.

Он рассказал, что в мире есть подобные схемы, которые хорошо развиты. Эксперт привел в пример специальные карты и терминалы, которые работают на систему бесплатного лекарственного обеспечения. Иммунолог подчеркнул, что оно является платным лишь для фонда обязательного медицинского страхования.