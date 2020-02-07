Иммунолог отреагировал на уменьшение числа новых заболевших коронавирусом

Викулов отметил, что прогнозировать эпидемию «неблагодарное дело».

«Ситуация может пойти по разным сценариям, но, по опыту предыдущих лет, коронавирусная инфекция, как и любая эпидемия, не может бесконечно продолжаться. Острые респираторные инфекции, в том числе эпидемии гриппа, возникают и потом через несколько недель идут на спад. Что, в общем-то, и прогнозируется при данной коронавирусной инфекции», — уточнил эксперт.

Врач обратил внимание на то, что уже 30 тысяч человек заболели коронавирусом. По его словам, делать предположения по распространению инфекции сложно.

«В то же время есть выздоровевшие люди, многие уже прошли инкубационный период и вышли из карантина. Поэтому в некоторой степени наметились тенденции к положительной динамике. Но в связи с тем, что нет официально разрешенных этиотропных препаратов, которые целенаправленно воздействуют на коронавирус, и до сих пор нет вакцины — а ее создание требует времени — пока рано радоваться и говорить о том, что мы победили коронавирусную инфекцию в новом её проявлении, связанном со штаммом 2019 года», — добавил Викулов.