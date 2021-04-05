Иммунолог отметил ошибки россиян во время подготовки к вакцинации

Неверная информация о подготовке к прививке от коронавируса тиражируется среди россиян. Многие ошибочно полагают, что нужно готовить организм к вакцинации с помощью лекарств. Врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный прокомментировал подобную практику в интервью радио Sputnik.

Он оценил эту практику как порочную, которая, по его мнению, совершенно не нужна. Вместо употребления лекарств врач призвал привиться от COVID-19.

«В последнее время достаточно распространенная, но в то же время достаточно порочная практика как-то готовиться к вакцинации с помощью лекарств. Люди заранее принимают противовоспалительные, антигистаминные препараты и гомеопатические средства. На самом деле ничего этого не нужно. Чтобы получить вакцину, достаточно просто прийти к врачу или фельдшеру. Специалист измерит температуру, оценит общее состояние здоровья и проведет вакцинацию. Никаких препаратов заранее принимать не надо», — заключил Бессмертный.