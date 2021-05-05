Иммунолог: от аллергии нельзя лечиться лекарствами

Иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что от аллергии нельзя избавляться при помощи лекарств, и объяснил, почему. Об этом сообщило РИА ФАН.

Он пояснил, что это симптом проблемы с иммунной системой, поэтому причины возникновения аллергии более глубокие.

«Бывают две основные причины: либо жизнь в плохой экологии (выбросы химии в воздух), либо в самом человеке есть заболевание, которое угнетает его иммунитет, например, хроническая инфекция», — рассказал врач.

Он посоветовал искать настоящую причину, а не маскировать проблемы.

«После того как найдут основную причину аллергии, вылечат ее: она перестанет беспокоить вовсе — не будет реакции ни на шерсть, ни на пыльцу», — подчеркнул Жемчугов.

Ранее диетолог Наталья Круглова рассказала, в каком количестве стоит употреблять мороженое.

Она уточнила, что не стоит есть его каждый день, так как в нем содержится много сахара и жира. Мороженое можно есть небольшими порциями, примерно в 100 граммов, около трех раз в неделю. Она добавила, что лучше выбирать мороженое без сахара или фруктовый лед. При этом людям с сахарным диабетом стоит вообще отказаться от этого десерта.