Иммунолог опроверг популярные мифы о вакцинации

Иммунолог Владимир Болибок развеял распространенные мифы о прививке от коронавирусной инфекции. Один из них — после первого этапа вакцинации иммунитет снижается и опасность заражения растет.

Об этом сообщило РИА «Новости» в среду, 3 февраля. По словам врача, повышение температуры после прививки — это нормальная реакция для организма. Повышенную температуру можно попытаться сбить, это никак не скажется на выработке иммунитета в конечном счете. Перед вакцинацией также не строго обязательно проводить тест на наличие болезни. Если вы на данный момент являетесь бессимптомным носителем, то от вакцинации вам точно не станет хуже.

Эксперт, помимо всего прочего, развеял распространенное заблуждение о том, что при употреблении спиртного, вакцина не будет действенна. Болибок заключил, что это не так, однако отметил, что совмещение крепких напитков и вакцинации может привести к отравлению, проблемам с печенью, поджелудочной железой. Людям с хроническими заболеваниями и пожилым людям иммунолог также посоветовал проходить вакцинацию. Однако перед этим неплохо заглянуть к своему лечащему врачу, считает доктор.

Также он напомнил, что разработанная вакцина защищает от всех известных штаммов COVID-19. Однако после проведенной процедуры следует все-таки носить маску, поскольку существует минимальный риск заразиться.