Иммунолог обозначил группу риска по повторному заболеванию COVID-19

Высокий титр общих антител не говорит напрямую о доле так называемых защитных или протективных антител, рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков.

По его словам, защищают в действительности особые клетки иммунной системы с протективными функциями, а также протективные антитела.

«Большая часть, по крайней мере, значительная доля антител не обладает протективными свойствами. То есть они как бы есть, они связываются с какими-то антигенами коронавируса, но связываются достаточно слабо и не могут нейтрализовать вирус, тем самым не влияют на инфекционный процесс, а некоторые специалисты даже подозревают, что могут влиять негативным образом. Поэтому нас в первую очередь интересует титр или доля протективных антител», — сказал Крючков в беседе с радио Sputnik.

Как пояснил иммунолог, в каком-то конкретном случае протективных антител может оказаться недостаточно, поэтому перенесенное заболевание или вакцинация не дают стопроцентной защиты от повторного заражения коронавирусом, однако вероятность среднетяжелого или тяжелого течения повторной болезни практически обнуляется.

С повышенным риском повторного заболевания COVID-19 сталкиваются люди с ослабленным иммунитетом, отметил Крючков. Но, как добавил иммунолог, не в бытовом смысле, как мы это себе представляем.

«Речь идет о тех, у кого диагностированы первичный или наиболее распространенный вторичный иммунодефицит. Это люди, которые, например, принимают иммуносупрессивные препараты. Также снижается иммунная реакция при аутоиммунных заболеваниях, онкологических заболеваниях, при тяжелых хронических заболеваниях. Также у пожилых людей снижена реактивность иммунной системы», — объяснил Крючков.

Доли россиян, у которых есть антитела к коронавирусу, уже достаточно для сдерживания инфекции. Благодаря популяционному иммунитету цепочка передачи SARS-CoV-2 постепенно останется без звеньев. Но этого еще недостаточно, чтобы можно было говорить, что мы защищены, отметил ученый-иммунолог, академик РАН и директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян.