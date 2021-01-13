Иммунолог объяснил, чем отличается коронавирусная пневмония от обычной

Журнал Nature опубликовал статью, в которой специалисты Северо-Западного университета в США рассказали, что SARS-CoV-2 заражает не обширные области легочной ткани, а попадает в большое число маленьких участков. Далее вирус получает доступ к иммунным клеткам в легких. Они используются инфекцией для распространения.

Скорпилева выразила солидарность с точкой зрения американских коллег. По ее словам, есть конкретные отличия обычной пневмонии и пневмонии при СОVID-19.

«При коронавирусе это даже не совсем пневмония. Это скорее пневмониты, там нет конкретных очагов воспаления, как при бактериальных пневмониях, там другой механизм течения заболевания в принципе», — пояснила врач.

Она добавила, что при этом недуге большую роль играет не легочная ткань, а сосуды. По этой причине поражаются большие участки.