Иммунолог объяснил, сколько россиян должны сейчас привиться от СОVID-19, чтобы выработался коллективный иммунитет

Профессор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова иммунолог Михаил Костинов объяснил, почему в России до сих пор нет коллективного иммунитета. Даже появление новых штаммов ковида не было бы проблемой, если бы люди массово шли на вакцинацию. Об этом он сообщил в беседе с Life.

Эксперт отметил, что вирус и дальше будет видоизменяться и мутировать, если в стране не появится коллективный иммунитет.

«Если нет коллективного иммунитета, то заболевание будет распространяться — независимо от того, изменчив ли вирус. У нас нет достаточного количества вакцинируемых, чтобы мы могли противоборствовать. Человек, который переболел или вакцинировался, — он вырабатывает иммунитет. Другое дело, что иммунитет не является пожизненным. Он сохраняется определенное время. Поэтому сейчас политика, принятая в России и не только в России: прошло шесть месяцев — нужно ревакцинироваться», — сказал Костинов.

Он добавил, что бессимптомно болеющий человек способен заразить 17-20 прохожих. Если 95% россиян вакцинируются прямо сейчас, в стране начнет действовать коллективный иммунитет, подытожил эксперт.