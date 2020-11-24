Иммунолог объяснил разницу между физическим и умственным переутомлением

По словам специалиста, с физическим переутомлением справиться достаточно легко. Человеку необходимо хорошо выспаться и отложить на время свои дела. При усталости такого вида организм быстро восстанавливается.

Умственное переутомление наступает медленно и зачастую незаметно. Появляются головные боли, бессонница, постоянное ощущение усталости. Помимо прочего, возникает чувство апатии, падает концентрация внимания, а выполнять работу с каждым днем становится все труднее. Еще может появиться раздражительность и нарушиться аппетит.

Чтобы справиться с этим состоянием, важно планировать свой день и выделять достаточно времени на сон — не менее восьми часов. Паршина посоветовала устраивать прогулки на свежем воздухе перед сном и стараться повышать свою физическую активность.