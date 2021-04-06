Иммунолог объяснил, нужно ли делать прививку переболевшим СОVID-19

Врач-иммунолог, гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков объяснил, нужно ли вакцинироваться переболевшим СОVID-19, сообщило радио Sputnik.

По словам специалиста, тем, кто уже переболел СОVID-19, пока не стоит спешить с прививкой. Дело в том, что примерно на шесть-семь месяцев после инфицирования коронавирусом у человека может сохраняться специфический иммунитет, написала «Газета.ru».

«В настоящее время уже переболевшим людям рекомендуется не делать вакцинацию через непродолжительное время после завершения заболевания, поскольку в ранний период после болезни специфический иммунный ответ и так активирован», — пояснил Крючков.

Как считает иммунолог, спустя некоторое время людям будет необходимо усилить защиту от коронавируса. Переболевшим может понадобиться делать не две прививки, а одну. Врач заметил, что исследования по эффективности использования препаратов пациентами с антителами только начались.

Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Надежда Логина предупредила, что прививку от коронавируса нельзя делать хроническим аллергикам во время обострения заболевания.