Иммунолог объяснил, почему нет антител после прививки от коронавируса

Иммунолог Николай Крючков обсудил с сайтом kp.ru основные причины того, почему тесты на антитела после вакцинации от коронавируса выдают низкие показатели.

Отмечается, что наиболее распространенный случай — это «неправильный» тест.

«В большинстве муниципальных поликлиник и многих лабораториях делают тест на антитела к N-белку коронавируса. В то время как после вакцинации вырабатываются антитела к другому фрагменту возбудителя инфекции — S-белку коронавируса», — объяснил специалист.

Среди других часто встречающихся случаев: иммунитет к аденовирусам, невосприимчивость к вакцинации, бракованный препарат и прием лекарств, которые подавляют иммунитет и при любой вакцинации препятствуют выработке антител. Речь идет о гормональных противовоспалительных препаратах, а также лекарствах, применяемых для химиотерапии при раке и иммуносупрессорах, которые назначают после пересадки органов.

«Именно поэтому пациентам с онкологическими или аутоиммунными заболеваниями перед прививкой рекомендуется обязательно проконсультироваться со своим профильным лечащим врачом. И по возможности сделать перерыв в приеме определенных препаратов», — порекомендовал собеседник издания.