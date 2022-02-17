Иммунолог объяснил опасность заболевания гриппом после ковида

У переболевших ковидом людей грипп и другие сезонные инфекции могут протекать не так, как обычно, рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Инфекция может привести к более тяжелым последствиям.

Крючков отметил, что если человек перенес коронавирус в легкой форме, скорее всего, никакого осложнения быть не должно.

«Если же после коронавирусной инфекции остаются последствия, постковид, и на этот фон наслаивается гриппозная инфекция, то, действительно, гриппозная инфекция может протекать тяжелее», — рассказал иммунолог в беседе с радио Sputnik.

Он отметил, что в этом вопросе важен не сам факт наличия этих двух эпизодов заболевания, а тяжесть и последствия каждого из них.

Грипп может серьезно дестабилизировать состояние, после тяжело перенесенного ковида. Люди, которые переболели COVID-19, в любом случае должны избегать рисков, которые связаны с заражением другими вирусами. Но тем, у кого есть признаки постковидного синдрома, следует соблюдать особую осторожность.

У заразившегося «омикроном» человека могут возникать ложные симптомы интоксикации, отметила врач-терапевт Клинического госпиталя на Яузе ГК «Медскан» Мария Лисина. Среди них, например, ломота в теле, головная боль и боли в глазных яблоках.