Иммунолог объяснил неуязвимость некоторых людей к коронавирусу

Даже при тесном контакте с больными COVID-19 некоторые люди умудряются не подцепить инфекцию. Иммунолог Георгий Викулов объясняет это генетической устойчивостью к вирусу или определенной работой иммунитета.

«Возможно, это эффект иммунной системы. Возможно, это низкая вирусная нагрузка. Или сумма этих факторов», — пояснил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Ura.ru.

По словам Викулова, устойчивость организма к заражению может объясняться и другими причинами. Эти факторы ученые будут изучать уже при генетических исследованиях. Иммунолог отметил, что такие тесты помогут модернизировать лечение COVID-19. В качестве примера он привел изучение ВИЧ-инфекции и гепатита.

«Тогда среди заболевших нашли „нон-прогрессоров“ — заболевших, у которых наблюдается очень медленная прогрессия. Это помогло в лечении больных гепатитом», — заключил Викулов.

Ранее вирусологи напомнили, что во время распространения коронавируса грипп является опасным. Он может наложиться на COVID-19 и привести к тяжелому течению болезни, пишет газета «Известия».