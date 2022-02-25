Иммунолог объяснил, может ли стресс спровоцировать иммунодефицит

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок ответил на волнующий вопрос многих россиян о том, может ли стресс вызвать нарушение в работе иммунной системы и ослабить организм в целом. Об этом написала «Тульская служба новостей».

По словам специалиста, при возникновении стресса в центральной нервной системе активизируются подкорковые структуры, а также идет сигнал на надпочечники, которые выделяют адреналин, норадреналин и глюкокортикоиды в виде кортизола.

«У кортизола есть неприятное свойство — он может влиять на иммунитет. Если он выделяется изредка и в малом количестве, происходит стимуляция клеток иммунной системы. Если гормон выделяется постоянно и в большом количестве — происходит вторичный иммунодефицит», — отметил специалист.

Иммунолог добавил, что выделяют физический, ментальный, адаптационный и хронобиологический стресс. Все эти подвиды могут вызвать вторичный иммунодефицит.