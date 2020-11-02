Иммунолог объяснил, может ли простуда блокировать коронавирус

Как считает специалист, актуальность этого процесса в случае с коронавирусом с точностью оценить нельзя. Вместе с тем Жемчугов не исключил возможность такого варианта.

«Известный факт, что наши «домашние» вирусы, такие как цитомегаловирус, герпес, в какой-то момент вызывают увеличение выработки интерферонов, то есть естественных факторов защиты. Это может стать даже защитой от внешних новых вирусов, в том числе от коронавируса и гриппа», — пояснил эксперт.

Также он привел в пример «защитника» от COVID-19 легкую простуду. Врач заключил, что сказать точно об эффективности такой реакции организма можно лишь после специальных научных исследований.

Ранее директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов заявил, что в период пандемии коронавируса люди стали бережнее относиться к своей планете.