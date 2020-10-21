Иммунолог объяснил, когда покупателю нужно дезинфицировать руки в магазине

Специалист подчеркнул, что перед тем, как убирать продукты в пакет, необходимо обработать руки антисептиком. Также нужно обработать кожу рук после оплаты покупки. Речь идет как о наличном, так и о безналичном способах. Дело в том, что во втором случае человеку нередко приходится вводить пин-код на терминале.

Также Болибок посоветовал для соблюдения дистанции на кассе поставить тележку позади себя. Это не позволит следующему покупателю подойти слишком близко. Помимо прочего, врач рекомендует протереть все упаковки антибактериальной салфеткой по приходе домой.