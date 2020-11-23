Иммунолог объяснил, когда остановится рост новых случаев COVID-19 в России

Российские медики перестанут выявлять новые случаи COVID-19 только тогда, когда 60-70% населения страны переболеет. Об этом заявил врач-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Остановится прирост выявленных зараженных только тогда, когда будет более 60-70% количество переболевших от численности населения. В любом случае все карантинные или ограничительные меры могут лишь затормозить [прирост]», — процитировало врача РИА «Новости».

По словам Жемчугова, вводимые меры уменьшают нагрузку на медицину. Кроме того, благодаря им обеспечивается необходимое количество аппаратов, лекарств и коек. Иммунолог подчеркнул, что в первую очередь нужно обращать внимание на число погибших от инфекции.

«Если она (смертность — прим. ред.) растет, значит, медицина не справляется. Если колебания не более плюс-минус десяти в день, значит, все хорошо идет. К 80-90% знакомых с вирусом эпидемия затухнет естественным путем. Поможет ускорить процесс формирования иммунной прослойки вакцинация», — заключил Жемчугов.

Всего за время пандемии в России зафиксировали 2 114 502 случая заражения коронавирусом. Вылечить от COVID-19 удалось 1 611 445 пациентов. Скончались после инфицирования 36 540 человек.