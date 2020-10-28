Иммунолог объяснил, как уменьшить опасность заражения COVID-19

Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, иммунолог Виталий Зверев объяснил, как уменьшить опасность заражения коронавирусом. Одними из важных условий являются правильное питание и прием витаминов.

«Чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом, нужно заняться своим здоровьем. Поможет здоровый образ жизни и правильное питание», — процитировал его сайт URА.ru.

По словам специалиста, необходимо избегать ожирения. Именно лишний вес повышает риск возникновения осложнений при COVID-19. Еще нужно включить в рацион витамин D, который всегда хорош при нехватке солнца. Помимо прочего, он повышает иммунитет. Уточняется, что большое количество этого витамина содержится в печени трески.

Помимо прочего, для укрепления здоровья нужно употреблять препараты с цинком. Также, по мнению иммунолога, сократить риск заражения коронавирусом можно с помощью препаратов на основе интерферонов.