Иммунолог объяснил, какая нужна вакцина, чтобы остановить коронавирус

По словам иммунолога, если вакцина будет действовать два-три месяца, в ней нет никакого смысла, так как это не поможет остановить вспышку инфекции. Он также отметил, что необходимо иметь отчетливые, статистически достоверные даты, чтобы понять, действует ли вакцина.

«Потому что, если мы увидели, что у человека есть антитела, и вдруг он заболел повторно, сначала надо будет выяснить, реально ли это повторное заболевание или там что-то осталось от предыдущего», — пояснил Жемчугов.

Нужно сравнить новый вирус и старый. Если он окажется новым — это плохо, значит, вакцина не работает или же работает, но не долго.

«Чтобы остановить вспышку, иммунитет нужен хотя бы на год», — считает врач.