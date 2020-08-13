Иммунолог объяснил, как группа крови влияет на риск заражения COVID-19

Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, иммунолог Виталий Зверев объяснил, как группа крови влияет на вероятность заражения коронавирусом.

Ученые из Университета Барселоны и Университета Кампинас выяснили, что в странах, где проживает большое число людей с отрицательным резус-фактором, динамика заражений выше. Исследователи заявили, что люди всех групп крови с отрицательным резус-фактором быстрее инфицируются COVID-19.

«Я слышал о таком исследовании. На самом деле, все наблюдения говорят о том, что люди с отрицательным резус-фактором чаще заболевают, в том числе, и респираторными инфекциями. У них по-другому устроена иммунная система», — процитировал Зверева сайт Ura.ru.

Специалист пояснил, что такие эксперименты проведены на небольшой группе пациентов и крайне противоречивы. В действительности заражаемость коронавирусом может зависеть от группы крови, состояния здоровья, верхних дыхательных путей и дозы вируса.