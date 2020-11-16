Иммунолог объяснил, что общего у СОVID-19 и «испанки»

Как считает специалист, по пандемии «испанки» можно определить, как будет развиваться ситуация с COVID-19. Иммунолог отметил, что в настоящий момент, как и тогда, распространение заболевания зависит от сроков появления иммунитета у людей.

«У пандемии „испанки“ столетней давности было три волны: весенняя, потом осенне-зимняя, и после лета опять была осенне-зимне-весенняя. Самая тяжелая была вторая волна, которая осень-зима», — пояснил Болибок.

Во время падемии коронавируса коллективный иммунитет в начале был нулевым, поэтому волна пошла дальше. Эксперт рассказал, что в пособиях по эпидемиологии говорится о необходимости разобщать и сажать людей на карантин. Так, если одновременно запереть всех в своих квартирах, эпидемия завершится за две недели.

По мнению иммунолога, именно так удалось остановить коронавирус в Китае, Южной Корее и Вьетнаме.