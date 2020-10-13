«При вакцинации более мощный иммунный ответ. Больше, чем при естественной инфекции», — заметил специалист.

Он пояснил, что после вакцинации может выработаться больше антител, нежели у людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Аграновский добавил, что для вирусологов COVID-19 является белым листом. Именно этим и объясняется сложность спрогнозировать работу иммунитета против коронавируса.