Иммунолог объяснил, что надежнее — переболеть COVID-19 или вакцинироваться
Профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский обсудил с ИА Ura.ru, что надежнее — перенести коронавирус или поставить вакцину.
«При вакцинации более мощный иммунный ответ. Больше, чем при естественной инфекции», — заметил специалист.
Он пояснил, что после вакцинации может выработаться больше антител, нежели у людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Аграновский добавил, что для вирусологов COVID-19 является белым листом. Именно этим и объясняется сложность спрогнозировать работу иммунитета против коронавируса.