Иммунолог объяснил, чем опасно увлечение витаминами

Избыток витаминов в организме может стать серьезной проблемой для человека. Врач — аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный уверен, что нет необходимости принимать их дополнительно при употреблении овощей, фруктов и качественных продуктов.

«<…> В нормальной стране c хорошим питанием у человека не может быть дефицита витаминов. Все они находятся у нас на столе. Исключение составляют только „Йодомарин“ для некоторых регионов и витамин D для детей до трех лет. <…> Уже несколько лет считается, что поливитамины принимать не только не полезно, но и небезопасно», — передает радиостанция Sputnik слова эксперта.

По словам врача, гипервитаминоз, вызванный чрезмерным увлечением витаминными комплексами, намного опаснее дефицита полезных веществ. Однако избыток витамина D и A аллерголог считает не таким опасным. Тем не менее по статистике случаи поражения печени могут быть связаны с применением БАДов, отметил эксперт.

При гипервитаминозе человек чувствует усталость, вялость, тошноту, могут присутствовать признаки интоксикации. Бессмертный отметил, что такого состояния могут добиться те, кто горстями употребляет витамины.