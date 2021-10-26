Иммунолог объяснил, чем новый вариант ковида опаснее предыдущего

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал об опасности «дельта»-штамма в сравнении с его предшественниками. По словам специалиста, введение нерабочих дней в России связано как раз с распространением этого варианта коронавируса. Об этом он сообщил в беседе с радиостанцией Sputnik.

Контагиозность штамма, который впервые был обнаружен в Индии, то есть его способность к инфицированию, заметно выше, чем у предшествующих вариантов.

«Коронавируса штамма «дельта» нужно чуть ли не в четыре раза меньше, чем при уханьском варианте, чтобы заразить человека. Кто-то из ВОЗ приводил сравнение, что если уханьским штаммом можно заболеть, пройдя мимо кашляющего человека, то вариантом «дельта» можно заразиться, если пройти мимо его носителя, который идет без маски», — пояснил Болибок.

Он добавил, что самым надежном способом защиты от этого штамма по-прежнему является вакцинация. Прививка практически на 100% предотвращает смерть в результате болезни, а также предохраняет от ее тяжелого течения, заключил специалист.