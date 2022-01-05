Иммунолог назвал условия окончания пандемии коронавируса

Окончание пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 возможно в том случае, если будет заметное снижение числа выявления новых случаев заражения. Это мнение в беседе с «Вечерней Москвой» озвучил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

По словам врача, можно заговорить о конце пандемии, если новые случаи заболевания начнут фиксироваться лишь периодически, а не постоянно.

«Это будет означать, что эпидемия в России закончена, а закончится ли она во всем мире — сказать сложно», — заявил Болибок.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский дал прогноз на окончание пандемии. Он считает, что улучшение ситуации в России будет наблюдаться в 2023 году.

По данным главы Минздрава Михаила Мурашко, среди заразившихся коронавирусом доля вакцинированных не превышает четырех процентов