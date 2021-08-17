Иммунолог назвал самые опасные постковидные симптомы

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков перечислил самые опасные симптомы постковидного синдрома. По его словам, это резкие головные боли, головокружения, онемение рук и ног, а также сильно выраженные боли в животе и ногах. Об этом написала Lenta.ru.

Ранее руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова рассказала, что около трети перенесших ковид спустя три-четыре месяца не могут в полной мере ухаживать за собой. В большинстве случаев постковидный синдром проходит в течение полугода, но иногда он может сохраняться и дольше.

Крючков согласился со словами Омаровой, а также добавил, что еще одним опасным симптомом, который может присутствовать длительно, является депрессия. По словам медика, у перенесшего болезнь могут даже возникнуть суицидальные мысли.