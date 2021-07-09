Иммунолог назвал плюсы секса во время вакцинации

Ничего плохого в сексе в период вакцинации от коронавируса нет, заявил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. По его мнению, интимная близость наоборот способствует улучшению иммунитета.

Врач согласился с тем, что занятия сексом требуют затрат энергии. Но это не значит, что человек должен соблюдать воздержание, объяснил он в беседе с РИА «Новости».

«Если есть желание, я ничего плохого в этом не вижу! Я думаю, наоборот, повышенный эмоциональный фон способствует повышению иммунитета», — добавил специалист.

Дискуссия о занятиях сексом после прививки от коронавируса развернулась после того, как замглавы саратовского Минздрава призвал россиян воздержаться от этого во время вакцинации.

Сегодня в ведомстве уточнили, что речь шла только про три дня. Это обычный временной отрезок, когда стоит беречь организм после любого медицинского вмешательства, в том числе и после прививки.

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин заявил, что всем можно заниматься в пределах разумного, чтобы не причинить себе вред.

«Надо иметь разум и не переусердствовать как и в любом деле. Тогда все можно», — отметил он.