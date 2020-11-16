Иммунолог назвал общие черты «испанки» и коронавируса

Развитие пандемии коронавируса можно определить по ситуации с испанским гриппом, который бушевал в мире в начале XX века. И тогда, и сейчас многое зависит от коллективного иммунитета.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок напомнил в беседе с радио Sputnik, что у пандемии «испанки» было три волны. Заболевание начало распространяться весной, вторая волна пришла в осенне-зимний период, а третья — после следующего лета. Самой тяжелой была вторая.

«Сейчас ничего не изменилось: коллективный иммунитет в начале инфекции был по нулям, поэтому волна пошла, как и должна была идти», — подчеркнул иммунолог.

Он заметил, что способом ускорить окончание пандемии стал бы жесткий карантин. Однако на практике подобную методику применить полностью затруднительно.

«В организме человека вирус не может существовать вечно. Либо организм погибает вместе с вирусом, либо вирус погибает, а организм выздоравливает. На этом цепочка передачи вируса дальше прекращается», — заметил Болибок

Эпидемия, по его словам, кончится за две недели, «если одновременно запереть всех людей в своих квартирах».

В России, по последним данным, подтвердили 1 925 825 случаев COVID-19. С начала эпидемии выздоровели 1 439 985 заразившихся, скончались 33 186 человек.