Иммунолог назвал главную причину «осенней хандры»

В осенний период многие чувствуют упадок сил и непреодолимое желание спать как можно дольше. Это принято списывать на нехватку витаминов и на отсутствие солнечного света. Но врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с «360» заверила: все дело в ненормированном распорядке дня, который после летних отпусков снова начинает господствовать в жизни многих россиян.

Самым лучшим «витамином» специалист назвала сон. Она рекомендовала стараться ложиться спать примерно в 21.00 или на час позже. Тогда будет возможность вставать на работу рано и не чувствовать себя уставшим. Повысится активность в течение дня и эффективность в рабочие часы.

Именно хроническое недосыпание Ярцева считает основной причиной осенней хандры. Она подчеркнула, что никакие витамины никогда не заменят полноценный ночной отдых. Если человек хронически не высыпается, повышается расход железа и может возникнуть дефицит.

Кроме того, врач советует время от времени сдавать анализы и проверять уровень витамина D организме. Если его не хватает, можно принимать витаминизированные добавки. Но такие проверки не должны зависеть только от сезона.

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