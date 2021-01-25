Иммунолог напомнил переболевшим СОVID-19 о важности вакцинации

Специалист отметила, что перенесшим этот недуг тоже нужно делать прививку.

«Это связано с тем, что возможны и описаны повторные случаи заболевания. Министерство здравоохранения определило, что через шесть месяцев после перенесенного заболевания рекомендуется делать прививку», — уточнила Харит.

По словам эксперта, пока точно не выяснено, нужно ли повторно проходить процедуру вакцинации, и через какой период это делать. В настоящий момент известно о предосторожностях для людей с диабетом и онкологией. Харит подчеркнула, что эти серьезные заболевания должны быть в стадии ремиссии, когда пациенту делают прививку.

Если человек принимает лекарства, подавляющие иммунную систему, вакцина может не подействовать либо быть недостаточно эффективной. Прежде чем решиться на эту процедуру, людям с такими недугами необходимо все обсудить с врачом.